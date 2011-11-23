〔中国货币市场〕部分机构存准率定向下调现宽松曙光,但短期料仍紧平衡

路透上海11月23日电---中国银行间市场周三早盘七天回购加利率止升小跌,但隔夜及14天品种仍小幅上行.此前部分机构被定向下调存款准备金率的消息,带来宽松的心理预期,但短期资金面料难见宽松.

交易员并指出,是次定向下调存准率范围及规模过小,对流动性的影响或仅显现在机构心理预期层面.如果没有财政存款大规模投放等利好因素,短期内资金面维持"紧平衡"的可能性较大.

两位消息人士周二向路透表示,浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日(本周五)起生效.当日恰逢存款准备金率清算日.[ID:nCN1235766]

上海一银行交易员称,资金面并未有明显放松,只是部分机构被定向下调存准率的消息"让人产生可能宽松的预期."

华北一银行交易员则表示,因影响规模有限,存准率定向下调的消息对流动性的影响应该并不直接.他并透露,据其了解,有个别银行已收到财政存款,不排除这个因素令紧张的资金面稍有缓和.但因未到大规模投放期,短期内资金面"应该不至于太好."

一般来说,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.9497 3.8511 +9.86

七天CN7DRP=CFXS 4.2946 4.4138 -11.92

14天CN14DRP=CFXS 4.8895 4.8215 +6.80

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.9593 3.8385 +12.08

七天CHICNY7D=CFXS 4.4200 4.4224 -0.24

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