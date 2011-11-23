〔中国数据〕11月汇丰制造业PMI初值降至32个月新低,但经济"软着陆"无虞(更新版)

(新增分析师评论、市场反应、图表链接及更多背景)

* 11月制造业PMI初值回落至48.0

* 重回荣枯分水岭下方,并创下32个月来新低

* 产出指数亦跌至32个月低位

* 经济持续放缓但未改软着陆趋势

路透北京11月23日电---汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值创32个月低位,显示中国制造业活动再度大幅放缓.但分析人士认为,经济"软着陆"趋势将不会改变.

Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--11月汇丰中国制造业PMI初值为48.0,低于上月终值51.0,并重回荣枯分水岭线50下方,受产出指数大跌的拖累.

"11月制造业PMI初值下滑反映出,未来月份中,工业生产增长很可能将进一步放缓至11-12%.尽管新增出口订单仍具弹性,但内需冷却,且外需开始趋弱,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌表示.

他并指出,随着通胀较预期更快回落,这将为中国政府出台选择性的放松政策预留更多空间,且这应会逐步推动中国进入软着陆轨道.

随着通胀回落且经济持续放缓,中国宏观政策预微调大幕正徐徐拉开.央行上周在报告中重申,未来要把握好政策的力度与节奏,适时适度进行预调微调.而昨日亦有消息人士向路透表示,浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%.[ID:nCN1235766]

(浏览中国汇丰和官方制造业PMI图表,请点选here)

浙商证券宏观经济分析师郭磊亦指出,在内外需都再现疲弱的情况下,此轮经济放缓可能将至少持续到明年一季度末.政策上面,预计会表现出更多积极的姿态.

"我们认为,尽管11月PMI初值数据低于预期,但由于前期部分重要内需数据仍然大体平稳,目前仍不能排除经济软着陆的可能性",他称.

但制造业PMI再度降至50下方,打击市场人气.截至午盘,中国股市沪综指.SSEC下滑0.28%,MSCI除日本外亚太地区股市指数.MIAPJ0000PUS跌落1.9%,美国标普500指数期货ESc1在亚洲交易时段亦扩大跌幅至逾1%;美国原油期货CLc1则跌逾1美元至每桶96.85美元.

美元兑日圆外亚洲货币续涨,人民币兑美元即期CNY=CFXS最新报6.3562元人民币,逊于今日中间价6.3498;对中国数据敏感的澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4兑美元则分别跌落至0.9756美元的六周低点,和0.7427美元的八个月最低位.

在汇丰中国PMI预览数据中,产出指数亦跌至32个月低位,新增订单指数亦回落.同时,投入价格指数亦大幅回落至43.2,延续上月跌势,显示後期通胀压力将进一步有所缓解.

中国10月规模以上工业增加值同比增长13.2%,增速平稳回落,为经济"软着陆"奠定了坚实基础.同期,居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.

中国社科院副院长李扬表示,当前国内经济形势已发生变化,宏观调控重点应致力于在物价上涨和经济增长之间寻求恰当平衡.在控制物价上涨已逐渐淡出调控首要目标後,年末两个月应适当放松流动性紧缩力度.

是次PMI预览数据样本采集自11月11-21日之间.11月PMI终值则定于12月1日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nCN1616111](完)