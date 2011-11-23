〔英国央行〕副总裁塔克称,央行信誉是货币政策能否扶助经济的关键

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透伦敦11月22日电---英国央行(BOE)副总裁塔克周二表示,如果英国央行不再被视为可靠的抗通胀战士,那麽它也就再也不能通过货币政策来支持经济.
塔克在对伦敦金融界人士发表的演讲中称,英国央行认为允许通胀率超过2%的时间长于往常是适当的,这一判断很快将成为公众的焦点.
"我们能够继续支持需求的必要条件,在于货币政策可信度.未来数季,货币政策委员会(MPC)做出的最重要判断将接受考验.我们将观察通胀率是否会从5%迅速滑向3%,"他称.
"我们认为,塔克的讲话突显了与英国当前货币政策立场相关的主要风险,"巴克莱资本分析师Chris Crowe称.
"MPC已赌上自己的信誉,其预计经济领域中的閒置产能程度将令通胀迅速回落至目标水准.倘若最终证明通胀形势较MPC预期更为严峻,那麽我们认为,央行不太可能在2012年2月再次扩大量化宽松计划规模."
塔克还称,不要对中期经济前景过于悲观是十分重要的,尽管事实上,欧元区债务危机已驱散金融市场和英国实体经济的信心.
"不应太过沮丧.从历史上来看,拥有稳健宏观经济体制且具有韧性的经济体,几乎能从任何危机中复苏.英国经济将会复苏,"他称.
也就是说,经济复苏并不会一蹴而就."即使正如我们都希望的那样,在未来数周能够出炉一项应对欧元区问题的可靠解决方案,但危机在过去数月所造成的损害仍需一段时间才能修复."
他还称,英国的经济再平衡,即从国内消费导向型转为更侧重于出口导向型增长方式,其进程可能较为缓慢和痛苦,而且会遭受银行惜贷的冲击.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周一收涨0.54%。沪深证交所融资融券余额当日增加 48.8亿元人民币，连续第二日回升；两市两融余额为8,776.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/6 5,078.2 3,698.0 8,776.2 48.8 3,156.98 2/3 5,041.8 3,685.6 8,727.4 47.6 3,140.17 1/26 5,009.2 3,670.6 8,679.
澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。