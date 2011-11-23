〔英国央行〕副总裁塔克称,央行信誉是货币政策能否扶助经济的关键

路透伦敦11月22日电---英国央行(BOE)副总裁塔克周二表示,如果英国央行不再被视为可靠的抗通胀战士,那麽它也就再也不能通过货币政策来支持经济.

塔克在对伦敦金融界人士发表的演讲中称,英国央行认为允许通胀率超过2%的时间长于往常是适当的,这一判断很快将成为公众的焦点.

"我们能够继续支持需求的必要条件,在于货币政策可信度.未来数季,货币政策委员会(MPC)做出的最重要判断将接受考验.我们将观察通胀率是否会从5%迅速滑向3%,"他称.

"我们认为,塔克的讲话突显了与英国当前货币政策立场相关的主要风险,"巴克莱资本分析师Chris Crowe称.

"MPC已赌上自己的信誉,其预计经济领域中的閒置产能程度将令通胀迅速回落至目标水准.倘若最终证明通胀形势较MPC预期更为严峻,那麽我们认为,央行不太可能在2012年2月再次扩大量化宽松计划规模."

塔克还称,不要对中期经济前景过于悲观是十分重要的,尽管事实上,欧元区债务危机已驱散金融市场和英国实体经济的信心.

"不应太过沮丧.从历史上来看,拥有稳健宏观经济体制且具有韧性的经济体,几乎能从任何危机中复苏.英国经济将会复苏,"他称.

也就是说,经济复苏并不会一蹴而就."即使正如我们都希望的那样,在未来数周能够出炉一项应对欧元区问题的可靠解决方案,但危机在过去数月所造成的损害仍需一段时间才能修复."

他还称,英国的经济再平衡,即从国内消费导向型转为更侧重于出口导向型增长方式,其进程可能较为缓慢和痛苦,而且会遭受银行惜贷的冲击.(完)