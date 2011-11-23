《热点透视》中国会计恐慌蔓延至新受害者

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 程琳

路透香港11月22日电---中国企业会计偏执狂卷土重来.6月份引发嘉汉林业股价大跌的颇具争议的沽空机构浑水(Muddy Waters)又盯上了分众传媒,这家美国上市的中国公司股价随即重挫40%.这次的目标更知名,被指存在的问题涉及面也更广.具有影响力的内幕人士和突飞猛进的增长使中国公司很容易变成靶子.

浑水提出三点问题.一是分众传媒就其管理的显示屏数量给出了两份不同的数据,其中一个比另一个高出50%,让人不禁回想起其对嘉汉林业木料库存的质疑.分众传媒一名发言人对路透热点透视称,较大的数字还包括另一种显示屏.不过,分众传媒看来难免要花大价钱进行彻底调查了.

做空者提出的第二个也是更令人担忧的问题是,分众传媒存心高价从事收购,可能是为了掩盖其它方面的亏损.浑水声称,自2005年以来,该公司16亿美元并购交易,已经被减计11亿美元.该机构颇为投机地将此与日本奥林巴斯丑闻作对比,该董事会已承认,通过出价高昂的并购交易来掩盖投资亏损.事实上中国公司有可能只是为了扩大市场份额出高价,并消灭竞争对手,情况可能就是这麽简单.

最後一个问题是,内幕人士与其他股东之间可能存在利益冲突.分众传媒2007年以约3亿美元收购了网络广告公司好耶(Allyes),九个月後该公司价值即被减计到不足1亿美元.分众传媒创始人兼首席执行官江南春当初是把好耶投资人之一,在分众减记了这笔投资後又以低价重新买入.尽管他放弃对该交易的投票表决权,但他从中获利颇丰的事实势必要引起争议.

现在举证的担子落在分众传媒身上,这似乎不太公平.但中国公司自身也负有部分责任.许多成长型中国公司为求快速增长而走捷径.它们大多是由创始人控股,董事会里也都是创始人的老朋友.由于美国证券监管机构不能在中国调查,这些公司受到的监管也很有限.多年来,投资者睁一只眼闭一只眼让海外上市的中国公司受益匪浅.时移事迁,中国公司现在必须要加倍努力才行.(完)