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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 11:00 BJT

〔中国新债〕正泰集团下周一将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京11月23日电---中国正泰集团股份有限公司周三公告称,将于下周一(28日)在银行间

债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

正泰集团旗下有上市公司--正泰电器(601877.SS).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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正泰集团 10 5 12 11/28簿记建档 农业银行 AA 11/30 12/1

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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