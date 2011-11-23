日本已公布经济指标--2011/11/23

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 1.5% -0.3%-r 12/8 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.4% -0.1% 11/24 --
全国核心CPI(y/y) 9月 +0.2% +0.2% 11/24 --
工业生产(m/m) 9月 -3.3%-r +0.6%-r 12/14 --
失业率 9月 4.1%-@ 4.3%-@ 11/28 --
贸易收支(亿日圆) 10月 逆差2,738 顺差3,004 -- --
所有家庭实质支出(y/y) 9月 -1.9% -4.1% 11/28 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 隋芬
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中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)