《热点透视》IMF新增灵活贷款工具,为救助欧洲"无辜殃及者"打开大门

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann/Agnes T. Crane; 编译 肖群英

路透纽约11月22日电---国际货币基金组织(IMF)看来正为救助欧洲绞尽脑汁.该机构周二公布了其60年历史上最灵活的新贷款协议,根据协议,法国之类的国家可在危机严重肆虐时从IMF筹借大笔资金,而附加的条件比IMF的常规政策要宽松.IMF金库中约剩下4,000亿美元,这笔钱对拯救欧洲能有帮助,但单独施救恐力有不逮.另外,简化现金申请程序也可让"无辜"的受殃国家推迟必要的整顿措施.

对情势危急的国家而言,找IMF借钱通常是最後的招数.依据惯例,IMF贷款需要磋商数月,且往往附带有痛苦的限制公共开支条件.但自2008年金融危机以来,IMF提供信贷额度给希望获得额外资金以应对意外灾难的循规蹈矩的国家,试图借此挽回在贷款上的坏名声.而IMF目前的举动看来已更值得称道.

IMF发放的新救生索允许政策稳健的国家获得最多相当于其出资额五倍,甚至十倍的流动性,即便是金融危机已经爆发,而且这其中附带的严苛条件较少.此举旨在扶助危机中的"无辜殃及者".尽管IMF尚未将此举定义为欧元区救生索,但无疑是为遵守规矩的欧洲国家,以及其他受欧债冲击的国家开启了新的机会.

当然,即便IMF发放的贷款达到其上限,也仅能部分填补资金缺口.譬如,如果法国准备申请约1,670亿美元,也仍达不到该国2012年预计需要的2,460亿美元.

简便的信贷条件也带来风险.愈演愈烈的欧债危机恐将很快耗尽IMF剩馀的救助能力.因此IMF从欧洲央行(ECB)或其他机构贷款以补充资源变得愈加必要.尽管从理论上讲,如果受援国的政策故态萌生,IMF可在六个月後急剧回缩信贷额度,但实际上IMF可能也不愿让哪个国家在危机中越陷越深.

IMF从未对潜在的借款国如此宽容.欧洲将感激其仁厚之举,但愿欧洲不会趁机打劫.(完)

背景资料:

--IMF在11月22日推出六个月流动性额度,为那些实行稳健政策但在欧元区债务危机中可能面临风险的国家提供帮助.IMF称,将建立一个灵活的流动性额度,用于"防范未来的冲击,并作为短期流动性窗口,满足那些可能被卷入危机经济体的需要."

--IMF表示,新的流动性额度将会为经济政策相对较好的国家提供六个月贷款,以便这些国家在面临非自身原因所导致的事件时,仍然能满足短期国际收支差额的资金需求.根据六个月期贷款协议获得的流动性,最高可达成员国出资额的五倍,而且几乎不附带什麽条件.

--IMF称,上述预防暨流动性额度(Precautionary and Liquidity Line)亦能用于12-24个月的较长期贷款项目,最高可以达成员国出资额的10倍.但会附带较多条件,而且将受到IMF理事会考核.

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