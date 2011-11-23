〔欧洲个股〕德意志银行考虑出售数项全球资产管理业务,因应形势变化

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透法兰克福11月22日电---考虑到监管新规、成本上涨及竞争加剧料将压缩未来的利润空间,德国最大的银行--德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)正在考虑出售几项全球资产管理业务.
德意志银行周二表示,战略评估将聚焦于"近期监管规则上的变动、相关的成本、以及竞争环境上的变化正在对该行的业务和成长前景产生怎样的影响...所有的战略选项都纳入考量."
是项评估涵盖以下业务:旗下机构投资者业务DB Advisers;另类资产业务RREEF;一项保险资产管理业务;美洲共同基金业务DWS Investments.
不在评估范围的有私人财富管理业务,或者DWS在德国、欧洲和亚洲的分支,这被视为德意志银行零售业务板块的组成部分.
一位接近该公司的消息人士透露,"这不是一次战略上的转移."
此时正值全球大型银行寻求出售资产,以符合更为严格的巴塞尔III资本监管规则要求.巴塞尔III将于2019年生效.德意志银行除了声明内容外,拒绝进一步置评.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)