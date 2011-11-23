韩国已公布经济指标--2011/11/23

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.7%-@ +0.9%-@-r 12/5 --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +3.9% +4.3% 11/30 --
工业生产(m/m) 9月 +1.1%-@ -1.9%-@-r 11/29 --
失业率 10月 3.1%-@ 3.2%-@ 12/13 --
贸易收支(亿美元) 10月 顺差41-r 顺差16-r 12/1 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 隋芬
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路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)