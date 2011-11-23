澳洲经济指标总览--11月23日

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 9月 +0.4% +0.6% 12月1日
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字7.419 赤字11.115 12月6日
商品与服务贸易收支 顺差5.599 顺差2.747
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +1.2% -0.9% 12月7日
(较上年同期) +1.4% +1.0%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 10月 +10.1 +22.5 12月8日
--全职 +20 +10.8
--兼职 -9.9 +9.6
失业率 5.2% 5.3%
就业参与率 65.6% 65.6%
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 9月 顺差25.64 顺差29.53 12月12日
出口(较前月) -3% +8%
进口(较前月) -1% +3%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 持平 +0.8% 1月20日
出口物价(较前季) +4.0% +6.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +0.6% +0.9% 1月25日
(较上年同期) +3.5% +3.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.6% +2.9% (完)
--整理 隋芬
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)