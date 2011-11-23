《全球市场》亚洲股市下滑,受中国PMI数据与美国经济增长担忧打压

欧股业绩：法国巴黎银行第四季净利上升，计划提高获利和派息
路透巴黎2月7日 - 法国巴黎银行 周二称，计划在2020年前能增加派息并提高股东权益报酬率(ROE)，希望目前面临的阻力，比如低利率环境和监管压力到那时将缓解。
* MSCI除日本外的亚太股指下跌1.9%
* 汇丰中国制造业PMI初值创2009年3月以来最低
* 欧元兑美元跌至1.3462美元
* 美国原油期货跌逾1美元至97美元下方
路透新加坡11月23日电---亚洲股市、美国股指期货与美国原油周三齐跌,因汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值疲软,重新引燃对中国经济硬着陆的担忧,并加重在美国下修国内生产总值(GDP)後的全球经济增长疑虑.
路透巴黎2月7日 - 法国巴黎银行 周二称，计划在2020年前能增加派息并提高股东权益报酬率(ROE)，希望目前面临的阻力，比如低利率环境和监管压力到那时将缓解。
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)