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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 11:16 BJT

《全球市场》亚洲股市下滑,受中国PMI数据与美国经济增长担忧打压

* MSCI除日本外的亚太股指下跌1.9%

* 汇丰中国制造业PMI初值创2009年3月以来最低

* 欧元兑美元跌至1.3462美元

* 美国原油期货跌逾1美元至97美元下方

路透新加坡11月23日电---亚洲股市、美国股指期货与美国原油周三齐跌,因汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值疲软,重新引燃对中国经济硬着陆的担忧,并加重在美国下修国内生产总值(GDP)後的全球经济增长疑虑.

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