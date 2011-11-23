《全球市场》亚洲股市下滑,受中国PMI数据与美国经济增长担忧打压

路透新加坡11月23日电---亚洲股市、美国股指期货与美国原油周三齐跌,因汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值疲软,重新引燃对中国经济硬着陆的担忧,并加重在美国下修国内生产总值(GDP)後的全球经济增长疑虑.