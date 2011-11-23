《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,风险交易受创

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
IFR悉尼11月23日电--今日原本应该交投淡静(因今天是日本的国定假日,明日为美国感恩节),但事实恰恰相反,市场大规模抛售风险资产,因法国和比利时对Dexia银行(DEXI.BR)的援救处于破局边缘,而後公布的11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)意外从10月的51.0跌至48.0.
受资金汇回欧洲扶助,欧元兑美元上涨已有数日,目前投资者开始担心,一旦这波汇款潮结束,欧元将大幅下跌.
卖家正持续打压澳元兑美元的上涨势头,他们似乎在降低卖盘报价水准.
美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,美元兑韩元升穿1,150,美元兑坡元攻克了新加坡金融管理局(MAS)先前维护的水准1.3050.(完)
--编译 兰秀娟;审校 白云
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路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)