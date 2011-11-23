《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,风险交易受创

IFR悉尼11月23日电--今日原本应该交投淡静(因今天是日本的国定假日,明日为美国感恩节),但事实恰恰相反,市场大规模抛售风险资产,因法国和比利时对Dexia银行(DEXI.BR)的援救处于破局边缘,而後公布的11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)意外从10月的51.0跌至48.0.