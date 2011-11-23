版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 12:01 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,风险交易受创

IFR悉尼11月23日电--今日原本应该交投淡静(因今天是日本的国定假日,明日为美国感恩节),但事实恰恰相反,市场大规模抛售风险资产,因法国和比利时对Dexia银行(DEXI.BR)的援救处于破局边缘,而後公布的11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)意外从10月的51.0跌至48.0.

受资金汇回欧洲扶助,欧元兑美元上涨已有数日,目前投资者开始担心,一旦这波汇款潮结束,欧元将大幅下跌.

卖家正持续打压澳元兑美元的上涨势头,他们似乎在降低卖盘报价水准.

美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,美元兑韩元升穿1,150,美元兑坡元攻克了新加坡金融管理局(MAS)先前维护的水准1.3050.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐