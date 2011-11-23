研究发现适量摄入食盐对健康最有益

标题新闻：辉瑞在研究出售旗下价值逾20亿美元的药物资产，聘任摩根大通提供顾问服务--彭博
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(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥11月22日电---加拿大研究人员周二称，摄入适量食盐，比摄入过多与过少都更健康。该研究很可能助长关于饮食中盐的健康效应的辩论。
多年来，医生警告称，大量摄入食盐会增加患高血压及其他心脏疾病的风险，但是最近的研究结果对该论调构成了挑战。
减少食盐摄入量可以降低血压已广为人知，不过并无研究显示，可以就此认为更大范围人群的总体心脏健康水平更高。本月稍早发布的多项研究总结暗示，降低食盐摄入量可能不会提高大众健康水平。
加拿大麦克马斯特大学（McMaster University）的研究人员发现，摄入适量食盐的人出现心脏问题的风险最低，摄入食盐水平高的人患中风、心脏病及其他心血管疾病的风险都会增加。
他们发表在《美国医学协会期刊》上的报告称，研究范围内低盐饮食的人死于心脏疾病的风险更高，因心力衰竭而入院的风险也上升。
麦克马斯特大学约瑟夫（Salim Yusuf）博士帮助领导了这项研究，他在声明中称：“我们的研究结果凸显了高盐饮食人群减少食盐摄入的重要性，以及在含盐量高的加工食品中减少钠含量的必要性。”
“不过，对于那些摄入量适中的人来说，减少饮食中含盐量是否有益，仍是一个值得讨论的问题。”
研究人员表示，解决这一问题的最好方式是进行大规模临床试验。（完）
--编译：张家伟;发稿：王凤昌
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