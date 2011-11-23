〔新债招标〕中国七年续发国债收益率低于预期值,获1.1亿元追加认购(更新版2)

(新增公告内容)

* 七年期续发国债中标收益率3.4968%,低于预测均值

* 受现券收益率走低及配置需求积极认购推动

* 年内新债供给已经不多,发行利率低于二级市场情形料延续

* 获1.1亿元追加认购,实际发行总量为281.1亿元

路透上海11月23日电---中国财政部周三招标的七年期国债续发部分中标收益率低于预测均值,并获得1.1亿元追加认购,实际发行总量达到281.1亿元人民币.央行定向下调浙江部分金融机构存准率的消息,再度令宽松政策预期升温,中长期现券收益率旋即走低,同时也推动一级市场发行收益率下调.

分析师并指出,年内馀下时间国债等利率产品供给已经不多,这促使还没有拿够量的配置型机构以较低的利率竞争认购,这也是近期新债发行利率普遍较二级市场水平偏低的重要原因,且年内预计还将会延续.

"我们说比二级稍低一点嘛,发之前,二级就已经到了3.51%、3.52%了,而昨天是3.55%,(发行结果)其实还好(没有偏离预期),"华东一位银行交易员说.

他表示,浙江部分金融机构人民币存准率被下调的消息给了市场很多联想,令政策利好预期升温,加上近一周来获利盘压力也得到比较充分的释放,因此债市才又再度走暖.

财政部公告显示,上午招标的280亿元七年固息国债续发部分发行价格为101.37元,对应中标收益率为3.4968%,低于此前3.55%的市场预测均值以及预测区间下限.投标量442.3亿元,实际发行总量281.1亿元,首场投标倍数为1.58倍.

稍早业内人士并透露,此次招标的边际(最优)利率为3.5289%.而此前市场利率预测区间为3.53%-3.60%.

两位消息人士周二向路透表示,浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日(本周五)起生效.当日恰逢存款准备金率清算日.[ID:nCN1235766]

北京另一位银行交易员还表示,近几期新债的发行结果都要比二级市场低,但更好的价格在二级市场上也并不好卖,这说明两个市场的参与主体并不一样,同时配置需求还没有得到完全释放.

财政部于10月12日招标发行了今年第21期国债,期限七年,当期发行额为305.2亿元,票面利率3.65%.该券今日CN110021=CFXS停止交易一天.二级市场上,剩馀期限近七年的110017券最新双边报价CN110017=CFXM显示为3.53%/3.51%.

续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.中标价格高于或等于全场加权平均中标价格的标位,按全场加权平均中标价格承销.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

续发部分11月24日开始发行,11月28日续发行结束.续发行部分从11月30日起与原发行部分合并上市交易.(完)