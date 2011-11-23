〔标题新闻〕巴西淡水河谷将投入60亿美元扩大在莫桑比克的煤矿项目,拟增产一倍至2,200万吨

中国汇市：人民币早盘跌逾百点，实需购汇仍较多但跌幅应有限

路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。