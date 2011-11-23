版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 11月 23日 星期三 11:59 BJT

〔标题新闻〕巴西淡水河谷将投入60亿美元扩大在莫桑比克的煤矿项目,拟增产一倍至2,200万吨

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7MM3L9]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐