〔标题新闻〕巴西淡水河谷将投入60亿美元扩大在莫桑比克的煤矿项目,拟增产一倍至2,200万吨

路透基点：台湾兴富发建设106.5亿台币担保贷款获四家银行参与--TRLPC
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兴富发建设筹借的106.5亿台币(3.3亿美元)63个月担保贷款，除了由台湾合作金库银行任牵头行兼簿记行外，又吸引到四家银行参与。
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路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兴富发建设筹借的106.5亿台币(3.3亿美元)63个月担保贷款，除了由台湾合作金库银行任牵头行兼簿记行外，又吸引到四家银行参与。
路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。