〔中国债市动态〕现券收益率窄幅震荡,债市预期向好但资金偏紧限制买气

路透上海11月23日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率窄幅震荡,有关央行下调部分机构存准率的报导,加强了市场对政策放宽的期待,但受制于回购利率仍处高位,买卖意向都较薄弱,成交偏清淡.

"(下调存款准备金率)释放的资金并不算多,但是说明了央行的态度...所以卖盘就不轻易卖了,能挺就挺挺.而买盘想买但钱紧也买不了,"上海一银行交易员称.

中国银行间市场周三早盘七天回购加利率止升小跌,但隔夜及14天品种仍小幅上行.此前部分机构被定向下调存款准备金率的消息,带来宽松的心理预期,但短期资金面料难见宽松. [ID:nCN1237530]

剩馀期限近七年的国债110017券tCN110017=CFXS最新成交在3.53%,早盘曾一度跌至3.51%,上日收在3.555%.

据两位消息人士周二向路透表示,中国浙江省农信系统获准定向下调部分机构的人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日起生效,涉及机构约五家.[ID:nCN1235766]

而财政部上午招标的280亿元人民币七年固息国债续发部分中标收益率为3.4968%,低于市场预期,主因央行定向下调浙江部分金融机构存准率的消息,再度令宽松政策预期升温,现券收益率旋即走低,同时也推动一级市场发行收益率下调.[ID:nCN1237660](完)