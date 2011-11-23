〔中国债市动态〕现券收益率窄幅震荡,债市预期向好但资金偏紧限制买气

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透上海11月23日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率窄幅震荡,有关央行下调部分机构存准率的报导,加强了市场对政策放宽的期待,但受制于回购利率仍处高位,买卖意向都较薄弱,成交偏清淡.
"(下调存款准备金率)释放的资金并不算多,但是说明了央行的态度...所以卖盘就不轻易卖了,能挺就挺挺.而买盘想买但钱紧也买不了,"上海一银行交易员称.
中国银行间市场周三早盘七天回购加利率止升小跌,但隔夜及14天品种仍小幅上行.此前部分机构被定向下调存款准备金率的消息,带来宽松的心理预期,但短期资金面料难见宽松. [ID:nCN1237530]
剩馀期限近七年的国债110017券tCN110017=CFXS最新成交在3.53%,早盘曾一度跌至3.51%,上日收在3.555%.
据两位消息人士周二向路透表示,中国浙江省农信系统获准定向下调部分机构的人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日起生效,涉及机构约五家.[ID:nCN1235766]
而财政部上午招标的280亿元人民币七年固息国债续发部分中标收益率为3.4968%,低于市场预期,主因央行定向下调浙江部分金融机构存准率的消息,再度令宽松政策预期升温,现券收益率旋即走低,同时也推动一级市场发行收益率下调.[ID:nCN1237660](完)
--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)