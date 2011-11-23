香港已公布经济指标--2011/11/23

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%
2011年第三季 本地生产总值(GDP) +4.3 +5.3^ +6.9
2011年10月 综合消费物价指数(CPI) +5.8 +5.8 +2.5
2011年10月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.2 +5.2 +3.0
2011年9月 零售值 +24.1 +29.0 +17.2
2011年9月 零售量 +15.2 +20.7 +15.8
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失业率 11年8月-10月 11年7月-9月 11年6月-8月
3.3% 3.2% 3.2%
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(以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期
2011年9月 贸易赤字/盈馀 -39.96 -34.8 -24.45
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注: *为已经更新
^经修订数据 (完)
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)