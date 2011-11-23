〔中国经济〕中小企业发展总体健康,将研究更有效政策扶持措施--副总理

路透北京11月23日电---中国国务院副总理张德江称,中国中小企业发展总体上是正常的、健康的,正处于发展的重要阶段和重要战略机遇期,但其面临的问题和困难也很多,中国将研究采取更加有效的政策措施,帮助其解决困难和问题.

中国工信部网站刊登张德江周二在南通中小企业的座谈会上称,要切实把财政税收金融等各项政策措施落到实处,并密切关注形势变化,及时完善政策措施,帮助支持中小企业技术创新,协调中小企业与大型企业配套,支持中小企业走"专、精、特、新"发展之路,走集群发展之路.

他称,中国还要鼓励中小企业"走出去",稳定和开拓国际市场.

张德江表示,大力发展中小企业,是中国一项长期的战略任务.中小企业发展仍具有巨大空间.要科学地、准确地判断中小企业面临的形势、发展的态势,全面地、辩证地分析中小企业面临的困难、存在的问题.

中小企业是中国经济的中流砥柱.官方数据显示,中小企业占全国企业总量的99%,对国内生产总值(GDP)的贡献达60%,对税收贡献率达50%,创造了80%左右的城镇就业以及65%左右的新专利.

受今年以来贷紧缩政策的影响,小微企业融资难问题凸显.国务院总理温家宝10月初已表示,要加大财税政策对小微企业的支持力度,延长相关税收优惠政策的期限,研究进一步加大政策优惠力度.[ID:nCN1114528]

财政部10月底表示,将自11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业带来"利好".[ID:nCN1187142](完)

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