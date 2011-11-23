〔中国金融〕将允许更多国外机构投资中国债券市场--央行官员(更新版)

欧股业绩：法国巴黎银行第四季净利上升，计划提高获利和派息
路透巴黎2月7日 - 法国巴黎银行 周二称，计划在2020年前能增加派息并提高股东权益报酬率(ROE)，希望目前面临的阻力，比如低利率环境和监管压力到那时将缓解。
(新增细节)
* 中国政府将向外资进一步开放债券市场
* 将允许更多国内企业海外发债
路透北京11月23日电---中国人民银行金融市场司司长谢多周三表示,中国将允许更多的国外机构投资中国债券市场,其言论符合中国逐渐放开金融市场的意向.
"随着人民币在海外得到更广泛使用,我们将积极、逐步地推进开放中国债券市场,允许更多外资在国内债市投资,"谢多在北京出席金融论坛时称."我们将允许更多有意向的国内机构去海外发债."
中国寻求扩大人民币CNY=CFXS在贸易结算中的使用,以减少对美元的依赖.与此同时,海外的人民币持有者希望将手中的人民币在中国债市进行再投资,以期获得稳定回报.
透过合格境外机构投资者制度(QFII),中国政府已允许超过100家外资机构投资国内股市和债市.(完)
--编译 艾茂林;审校 白云
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