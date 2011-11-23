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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 11:50 BJT

〔中国金融〕将允许更多国外机构投资中国债券市场--央行官员(更新版)

(新增细节)

* 中国政府将向外资进一步开放债券市场

* 将允许更多国内企业海外发债

路透北京11月23日电---中国人民银行金融市场司司长谢多周三表示,中国将允许更多的国外机构投资中国债券市场,其言论符合中国逐渐放开金融市场的意向.

"随着人民币在海外得到更广泛使用,我们将积极、逐步地推进开放中国债券市场,允许更多外资在国内债市投资,"谢多在北京出席金融论坛时称."我们将允许更多有意向的国内机构去海外发债."

中国寻求扩大人民币CNY=CFXS在贸易结算中的使用,以减少对美元的依赖.与此同时,海外的人民币持有者希望将手中的人民币在中国债市进行再投资,以期获得稳定回报.

透过合格境外机构投资者制度(QFII),中国政府已允许超过100家外资机构投资国内股市和债市.(完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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