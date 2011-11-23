〔中国新债〕大连国际下周一将发行3亿元短期融资券,期限九个月

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透北京11月23日电---中国大连国际合作(集团)股份有限公司(000881.SZ)周三公告称,
将于下周一(28日)在银行间债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限九个月.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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大连国际 5 3 9 11/28簿记建档 招商银行 AA- 11/30 12/1
(000881.SZ)
=============================================================================================(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)