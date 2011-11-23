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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 12:00 BJT

〔中国新债〕大连国际下周一将发行3亿元短期融资券,期限九个月

路透北京11月23日电---中国大连国际合作(集团)股份有限公司(000881.SZ)周三公告称,

将于下周一(28日)在银行间债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限九个月.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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大连国际 5 3 9 11/28簿记建档 招商银行 AA- 11/30 12/1

(000881.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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