《中国金融分析》10月存款急降银行陷困境,存贷比红线将勒住放贷手脚

* 10月住户存款意外大幅缩水7,272亿元

* 受外汇占款速降等三大因素拖累

* 存贷比红线将束缚银行贷款手脚

* 考核指标不松难见信贷恢复性增长

* 存款准备金率下调可能增大

作者 赵红梅

路透北京11月28日电---中国10月人民币存款,尤其是住户存款出现惊人下降,囿于当前75%的存贷比规定,各家商业银行接下来的放贷手脚势必会倍感束缚,除非监管层能在考核指标或存款准备金率等政策上"高抬贵手".

分析人士指出,外汇占款突降、理财产品账户挪移、日均存贷比规定执行并不到位等都是当月存款大降的主因,若外汇占款下降成为趋势,短期理财产品发行受限,会倒逼银行存贷比压力增大,致放贷能力受限,降准备金率以补充银行体系流动性的需要将日益迫切.

"货币乘数下降、经济活力也在减弱,央行若在年底或明年年初下调法定存准率,可降低市场利率,促使存款恢复正增长,使流动性改善."中国工商银行投资银行部研究中心副处长史晨煜称.

三季度末16家A股上市银行中已有11家出现存款低于6月底的水平,而央行数据显示,10月当月人民币存款净下降2,010亿元人民币,同比少增3,618亿元,较上月下降0.6%,住户存款则出现惊人的净下降7,272亿元.

东方证券分析师金麟认为,自2003年以来,月度存款负增长现象仅出现过四次,其中包括了今年1、7和10月出现了三次存款的负增长,主要源于热钱流出等持续性的结构性因素,存款不足将让多家银行的存贷比卡在75%的红线附近,75%的监管红线已难以维持.

根据东方证券测算,三季度上市银行存贷比平均上升了1.68个百分点,有五家银行已经基本处在75%的法定上限附近,如中国银行(3988.HK)(601988.SS)三季度末存贷比已高达76.7%,招商银行(3968.HK)(600036.SS)则达74.81%.

不过存款的断流,似乎还没有影响到信贷,10月的新增人民币贷款创下了四个月来新高,达5,868亿元,但中金公司报告认为,这其中中长期贷款的超预期反弹主要是对铁道部临时新增2,000亿贷款造成的,并不具有持续性.

**存款下滑趋势或进一步恶化**

也许季度性因素可以部分解释10月住户存款的减少,即季末为粉饰报表,银行会有冲动将其存款由理财转到表内、而季初存款又大量再被转至表外理财账户,但是次降幅之大,很难以此解释.

平安证券固定收益部研究主管石磊认为,10月住户存款下降主要受9月存款虚增、外汇占款急剧减少、日均存贷比规定执行并不到位、理财产品分流等因素影响.

10月中国外汇占款的确出现了近四年来的首次下降,当月下降了248.92亿元.而9月则新增2,473亿元.[ID:nCN1231988]中金报告分析指出,此与"热钱"大幅流出有关,考虑到外需放缓、美元走强以及人民币升值的空间已不大,外汇占款未来将出现趋势性的减少.

"存款近期减少并不仅仅是理财产品分流的结果,还有外汇占款超预期减少的原因,预计11月份这一状况可能会继续恶化."报告称.

另外,日均存贷比考核执行不严格,约束作用没有真正发挥,亦为人诟病.

"日均存贷比考核的约束作用大,但没有真正实施,有些银行三季度来天天超出了存贷比,还是监管手软了,"光大银行资金部首席宏观经济分析师盛宏清指.

今年6月始,中国监管层为了制约银行月初信贷投放及月末拉存款冲动,对商业银行的月度日均存贷比进行监测,要求存贷比日均不得高于75%的监管标准. [ID:nCN1739301]

接下来的前景可能也不那麽乐观,中国银行对公业务部一位经理就坦言,为增加存款,拉拢营销大客户、密集增发理财产品的招数都用尽了,还是指望着年底的财政存款增加.

"我们现在最大的任务就是拉存款,整个对公总部所有部门跟营销有关的人都有指标任务,包括副总经理,"他称.

而为避免银行过度依赖短期理财产品揽存,造成存款大幅震荡,国内媒体此前援引多位接近监管层的人士透露,银监会主席尚福林要求原则上不允许发行一个月及其以下期限的理财产品.[ID:nCN1225564]

**亟待央行开闸放水**

尽管不少人寄希望于年底上万亿的财政存款投放缓解流动性紧张,但随着外汇占款进入趋势性下降通道,将在一定程度上抵消财政存款的释放效应.

存款正取代信贷额度成为制约信贷投放的最短桶板,然75%红线难以撼动,不少人士寄望央行下调存款准备金率.

东方证券报告认为,预计热钱外流将可能倒逼存贷比和存准率,75%的存贷比监管红线已难以维持,即使未来热钱不再流入,银行的增量存贷比也会超过75%;若热钱开始流出,增量存贷比会进一步明显恶化;银行将不得不从资金业务抽取流动性来补贴存贷业务,降准备金、补充银行体系流动性的需要将日益迫切.

但史晨煜指出,央行短时间内全面下调法定存准率不太可能,这会给市场一个明确的货币政策转向信号,故央行会慎之又慎,下一步料会选择扩大差别存款准备金率的施行范围和其它公开市场操作手段,再之後才会表现为全面下调.

盛宏清还提到,2012年最要紧的是投资增速,料整个社会投资增速将下降至20%的水平,保增长将重新置于结构调整和通货膨胀之前,而这需要央行开闸放水.

"最近的农信社下调准备金率使人们真正听到了脚步声,而2012年春节前後将一锤定音."盛洪清称.

今年11月25日,中国央行将对全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)恢复执行正常的存款准备金率水平(16%),之前这20多家机构存准率为16.5%.但央行称这一举措不能理解为下调其存款准备金率. [ID:nCN1239870]

中国工商银行投资银行部副总经理黄纪法周四亦称,央行可能在明年首季调降所有银行的存款准备金率.此前有传闻称,全球经济快速降温可能导致北京当局放松货币政策.[ID:nCN1240488](完)