〔欧洲经济〕欧盟执委会将公布数项提议,以应对债务危机--金融时报

路透伦敦11月23日电---金融时报报导称,欧盟执委会周三将公布数项措施建议,其中包括要求欧元区成员国在向本国议会提交税收和支出计划之前,先向欧盟递交.

据该报纸表示,提议中也将允许欧盟执委会向被其认定为"遭遇严重困难"的成员国派遣财政检查人员--即便该国政府没有要求这麽做.

金融时报称,在执委会的"年度增长"调查草案中,指责了未执行改革的欧盟成员国,并警告称,除非采取果断行动,否则市场将继续对"欧元是否是稳定和强健的货币"持怀疑态度.该调查将于周三公布.(完)