〔欧洲经济〕欧盟执委会将公布数项提议,以应对债务危机--金融时报

欧股业绩：法国巴黎银行第四季净利上升，计划提高获利和派息
路透巴黎2月7日 - 法国巴黎银行 周二称，计划在2020年前能增加派息并提高股东权益报酬率(ROE)，希望目前面临的阻力，比如低利率环境和监管压力到那时将缓解。
路透伦敦11月23日电---金融时报报导称,欧盟执委会周三将公布数项措施建议,其中包括要求欧元区成员国在向本国议会提交税收和支出计划之前,先向欧盟递交.
据该报纸表示,提议中也将允许欧盟执委会向被其认定为"遭遇严重困难"的成员国派遣财政检查人员--即便该国政府没有要求这麽做.
金融时报称,在执委会的"年度增长"调查草案中,指责了未执行改革的欧盟成员国,并警告称,除非采取果断行动,否则市场将继续对"欧元是否是稳定和强健的货币"持怀疑态度.该调查将于周三公布.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透巴黎2月7日 - 法国巴黎银行 周二称，计划在2020年前能增加派息并提高股东权益报酬率(ROE)，希望目前面临的阻力，比如低利率环境和监管压力到那时将缓解。
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