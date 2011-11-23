〔美股业绩〕中国主要光伏企业三季度亏损超预期,行业疲态料在明年延续

路透北京11月23日电---中国主要太阳能光伏电池制造企业,包括尚德电力STP.N、晶澳太阳能(JASO.O)和赛维LDK太阳能LDK.N三季度亏损均超出预期,并预计行业疲软态势可能会延续至明年.

今年来因欧洲主要市场下调光伏发电补贴令需求增长放缓,产业链库存创下历史高位,价格降幅达到四成,对企业利润空间伤害极大.上述三家企业均表示将厉行节约并削减资本支出,同时亦避免过度削减支出,以恐损害竞争力.

全球最大光伏电池板制造商--尚德电力并将今年四季度出货量预测下调10%,并称2012年将大幅削减成本.这三家企业及阿特斯(CSIQ.O)和韩华新能源HSOL.O均决定采取一次性库存减记,并谨慎观察市场动态以调整生产活动.

"我们正谨慎监控库存水平,目前都是以销定产."晶澳太阳能首席财务官曹敏在电话会议中表示.

中国光伏产品制造企业预计明年将把组件成本降至每瓦特80美分,这较当前水平还要下降25美分.但该目标可能只有几家能以折扣价购进原料以压低成本的龙头企业能够做到.

尚德电力一直都在快速扩张产能,其三季度业绩显示录得净亏损1.16亿美元,相当于每单位美国存托股份(ADS)亏损64美分,而去年同期尚德仍在盈利.其董事长兼总裁施正荣在公告中称,"预计未来两三个季度间,产能过剩将会加剧行业竞争和整合.这对于所有光伏企业而言都极具挑战."

晶澳太阳能三季度每股净亏36美分,则较去年同期每股净亏49美分有所改善.其并调低今年全年出货量预测至1.6GW(吉瓦),此前预测为1.8GW.硅片产商赛维LDK太阳能当季录得净亏损1.15亿美元,或每单位ADS净亏87美分.

本月初,美国商务部正式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查;此後德国经济部上周亦宣称,提议将每年的新增光伏发电安装量限制在1GW.这些因素都可能令光伏行业需求中长期承压.

周一时天合光能(TSL.N)称计划四季度将产能利用率下调至80%.其三季度净亏损亦达3,150万美元,或每单位ADS亏损45美分.

周二,尚德电力股价收扬17.5%至2.6美元,赛维LDK收高6.0%至3美元,晶澳太阳能收高5.26%至1.6美元.

此前中国光伏产业联盟秘书处称,国内多晶硅企业要求行业组织向中国政府有关部门提出对美国出口到中国的多晶硅产品发起"反倾销、反补贴"调查申请,但目前尚无时间表.这是中国光伏行业对于美国"双反"调查的最新反应.[ID:nCN1234844](完)