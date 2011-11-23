联合国人权委员会谴责叙利亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国11月22日电---在周二由西方国家及大多数阿拉伯国家支持的投票中，联合国大会人权委员会谴责叙利亚八个月来对国内示威者的镇压。

由英国、法国和德国起草的决议草案，获得122票支持、13票反对、41票弃权。包括作为共同提案国的六个阿拉伯国家在内，共有13个阿拉伯国家投赞成票。叙利亚昔日盟国土耳其本次也投票支持该决议。

据联合国官方统计，俄罗斯和中国投了弃权票。而在上月，这两国否决了欧洲起草的针对叙利亚的联合国安理会决议。外交人士表示，这可能意味着他们立场的转变。

对本次决议投反对票的包括伊朗、朝鲜、白俄罗斯、尼加拉瓜和越南等国。

人权委员会本次无约束力决议所获的巨大支持显示，叙利亚政府几乎已陷于孤立无援境地。与同被联合国大会人权委员会点名谴责的伊朗、朝鲜和缅甸这三个国家相比，叙利亚的支持者最少。

对决议投赞成票的阿拉伯国家为：巴林、埃及、约旦、科威特、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏丹、突尼斯及阿联酋。阿尔及利亚、科摩罗、黎巴嫩和也门投弃权票。叙利亚是唯一投反对票的阿拉伯国家。

叙利亚驻联合国代表贾法里（Bashar Ja'afari）称，该决议对于叙利亚政府没有任何意义，并表示这是美国策划的政治阴谋。

贾法里说：“尽管决议草案是由三个欧洲国家提交的，美国是这场针对我的国家的政治运动的幕後主使以及煽动者已不是什麽秘密。”（完）