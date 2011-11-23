《企业看点》--11月23日财务活动报导摘要

路透11月23日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 在线奢侈品服装零售商Gilt Groupe首席执行官向英国金融时报称,公司计划在明年底或2013年进行首次公开发行(IPO).[ID:nL5E7MM6QN]

* 据金融时报报导,野村控股(8604.T)计划出售部分国内业务,包括房地产业务,以在股市疲软之际充实现金.[ID:nL4E7MN0DR]

* 据Star报纸周三报导,马来西亚企业Alliance Financial Group Bhd(ALFG.KL)和Hwang-DBS (Malaysia) Bhd HDBS.KL可能合并旗下一些部门.[ID:nL4E7MN08O]

* 据财经杂志援引政府消息人士报导,美国动画制作公司--梦工厂DWA.O正就最早于明年1月在上海建立一家合资动画制片厂的事宜进行磋商,该合资企业将生产动画片和设计主题乐园.[ID:nL4E7MN0KE]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)