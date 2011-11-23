更正:〔亚洲金融〕各国面临如何使外汇储备在区内重新循环的挑战--官员

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
(更正:因译文有误,内文第二段应为"投资香港离岸人民币债券市场发行的债券",非"在香港离岸人民币债券市场发行债券")
路透北京11月23日电---菲律宾财政部长普里斯马(Cesar Purisima)周三表示,亚洲国家面临设法让其外汇储备在区内重新循环的挑战.
普里斯马在北京举行的论坛上表示,菲律宾有意并正在考虑,投资香港离岸人民币债券市场发行的债券.(完)
--编译 张涛;审校 侯向明
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)