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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 12:50 BJT

更正:〔亚洲金融〕各国面临如何使外汇储备在区内重新循环的挑战--官员

(更正:因译文有误,内文第二段应为"投资香港离岸人民币债券市场发行的债券",非"在香港离岸人民币债券市场发行债券")

路透北京11月23日电---菲律宾财政部长普里斯马(Cesar Purisima)周三表示,亚洲国家面临设法让其外汇储备在区内重新循环的挑战.

普里斯马在北京举行的论坛上表示,菲律宾有意并正在考虑,投资香港离岸人民币债券市场发行的债券.(完)

--编译 张涛;审校 侯向明

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