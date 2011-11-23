〔全球贵金属〕11月22日止SPDR黄金持仓升0.47%,iShares白银持仓减0.31%

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透11月23日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二黄金持仓量较周一增加0.47%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期减少0.31%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,710,247.8 11月22日 41,515,708.8 11月21日 194,539.1 0.47%
iShares 311,391,769.1 11月22日 312,364,613.1 11月21日 -972,844.0 -0.31%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)