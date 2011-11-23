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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 12:51 BJT

〔全球贵金属〕11月22日止SPDR黄金持仓升0.47%,iShares白银持仓减0.31%

路透11月23日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二黄金持仓量较周一增加0.47%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期减少0.31%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,710,247.8 11月22日 41,515,708.8 11月21日 194,539.1 0.47%

iShares 311,391,769.1 11月22日 312,364,613.1 11月21日 -972,844.0 -0.31%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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