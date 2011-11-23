〔中国票据市场〕转贴利率小幅盘整,排除月末短暂上扬整体趋势将震荡向下

路透上海11月23日电---中国票据市场转贴利率周三小幅盘整.汇丰中国制造业PMI初值再现萎缩,暗示国内经济持续放缓,而部分机构存准率下调的消息,更是深化政策放宽的预期.业内人士预计,排除月末利率的短暂上扬,整体趋势将延续下行主基调.

北京一银行交易员指出,此前银监会严控票据市场,机构多选择持有票据至到期.目前,较多的六个月期票据到期,释放出部分信贷额度.加之投资者对政策向宽的预期浓郁,长期看利率有望震荡向下.

对于存准率的调整,他认为,"应该会下调,具体什麽时候就不太好说了,现在就在踩一个点."

两位消息人士周二向路透表示,中国浙江省农信系统获准定向下调部分机构的人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日起生效,涉及机构约五家.[ID:nCN1235766]

华北一银行交易员亦表示,浙江农信社存准率的下调只是个别现象,将其视为货币政策的全面松动略显草率.毕竟监管层不希望苦心控制的通胀出现抬头之势.

汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.[ID:nCN1237536]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.7773/8.2422 9.1094/8.6702 10.5400/9.8570

上日 8.7965/8.2156 9.1334/8.6858 10.5400/9.8570

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变动 -1.92bp/+2.66bp -2.40bp/-1.56bp 0.00bp/0.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3099%,较上日6.2843%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1965/3.1330 3.2410/3.1810

上日 3.1835/3.1190 3.2230/3.1610

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)