美国近年功能饮料相关急诊病例猛增

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥11月22日电---美国药物滥用与心理健康服务局（The U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration）周二公布的报告称，随着更多人将功能饮料与酒及药物混用，近几年功能饮料相关急诊病例大幅上升。

该报告显示，2005年功能饮料相关病例仅1,128例，到2009年已猛增了10倍，达到13,114例。2009年数据已是最新数据。

该机构表示，44%的功能饮料相关病例与病人将饮料与酒、常规药物或违禁药物混用有关。绝大多数病人为18-39岁的男性。

研究人员并未说明病人因何症状奔赴急诊室，以及病人此前的健康状况。不过他们表示，另有研究表明，自行摄入过多功能饮料可能产生心律失常、高血压和脱水等副作用。

“饮用功能饮料同时摄入药物、酒等，将增加严重甚至致命的健康风险，而且可能触发危险行为，比如在受到上述物质影响过程中驾车。”研究人员称。

代表功能饮料生产商的行业组织--美国饮料协会（American Beverage Association）立即予以反驳，称近半数功能饮料相关病例的患者曾饮酒、服用违禁药或正常药物，“可能意味着饮用功能饮料与病情也许并无关联。”（完）

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