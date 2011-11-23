土库曼斯坦将提高对中国天然气供应

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月23日电---土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫（Kurbanguly Berdymukhamedov）周三对记者表示，该国对中国天然气年度供应量将上调250亿立方米，达到650亿立方米。但他没有透露何时开始实施。
前苏联20年前解体时，土库曼斯坦是各加盟共和国中最不发达的之一，如今则是全球发展最快的经济体之一，其未来经济繁荣寄望于庞大的能源储量。
该国已增加对伊朗的天然气出口，并修建一条通往中国的管道。该国还计划通过一条穿越里海的管道，途经阿塞拜疆向欧洲输送天然气，此计划获得了欧盟和美国的强力支持。（完）
--编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)