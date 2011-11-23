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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 21:45 BJT

〔美国数据〕11月19日当周初请失业金人数为39.3万人,预估为39万人

路透华盛顿11月23日电---美国劳工部周三公布的数据显示:

* 美国11月19日当周初请失业金人数为39.3万人(预估为39万人)

* 11月19日当周初请失业金人数四周均值39.425万人

* 11月12日当周续请失业金人数为369.1人(预估为360.5万人)

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