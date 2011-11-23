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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 17:40 BJT

〔英国央行〕考虑未来扩大量化宽松,但顾虑通胀风险--会议记录

路透伦敦11月23日电---英国央行决策官员指出,欧元区危机出现最糟结果的机率,在过去一个月有所升高,但目前并非进一步扩大货币刺激措施的适当时机.

周三公布的11月9-10日央行会议记录显示,货币政策委员会九名成员一致支持维持量化宽松资产购买目标水位于2,750亿英镑;英国央行10月意外将目标水位提高750亿英镑.

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