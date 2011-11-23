版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 21:41 BJT

〔表格〕美国10月耐久财订单下滑0.7%,9月为下滑1.5%

路透11月23日电---美国商务部周三公布:

* 美国10月耐久财(耐用品)订单下跌0.7%(预估为下滑1.0%),9月为下滑1.5%(前值为下滑0.6%)

* 美国10月扣除运输的耐久财订单增加0.7%(预估为持平),9月为增加0.6%(前值为增加1.8%)

* 美国10月扣除国防的耐久财订单增长0.2%,9月为下跌1.7%(前值为下滑0.9%)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐