欧洲已公布经济指标--2011/11/23

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +0.5-@-p +0.1-@-f +0.5-@-p
德国 第三季 +0.5-@-p +0.3-@-r +2.5-u-p
法国 第三季 +0.4-p -0.1% --
意大利 第二季 +0.3-f +0.1-f +0.8-f
消费者物价指数(CPI):
英国 10月 +0.1 +0.6 +5.0
德国 10月 +0.1-f +0.1-f +2.9-f
法国(HICP) 10月 +0.3-f 持平 +2.5-f
意大利(HICP) 10月 +0.9-f +2.0-f +3.8-f
生产者物价指数(PPI):
英国 10月 持平 +0.3 +5.7
德国 10月 +0.2 +0.3 +5.3
法国 9月 +0.2 持平 +6.1
意大利 9月 +0.2 持平 +4.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 10月 5.0-@ 5.0-@
德国 10月 7.0-@ 6.9-@
法国 第二季 9.6-@ 9.7-@-r
意大利 9月 8.3-@ 8.0-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 丁琦;审校 高琦
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