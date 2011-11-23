〔中国股市〕沪综指连续第六日下跌,因汇丰中国制造业PMI初值不佳

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月23日电---中国股市沪综指周三跌至一个月新低,大盘受汇丰11月中国PMI初值数据不佳冲击震荡下行,并跌破2,400点.分析人士认为,在中国经济和上市公司业绩下滑,且货币政策仍难明确放松的背景下,大盘中期趋势仍不乐观.
沪综指.SSEC收报2,395.065点,跌17.561点,或0.73%,为连续第六日下跌;上一收盘低位为10月24日的2,370.333点.今日A股成交额为499亿元,较昨日的505亿稍有萎缩.
华西证券分析师毛胜表示,股指短期有可能反弹,但中期趋势仍不乐观,主要矛盾是四季度到明年一季度中国经济和企业业绩将持续下滑,加上货币政策短期不可能全面宽松,投资者看淡趋势料难以扭转.
"同时,年底资金回笼会持续到明年1月份,因而要待1月资金状况转好後,市场才将有好的机会."他并称,下一支撑点位在2,380点.
汇丰(HSBC)周三公布11月制造业PMI初值跌至48.0,创下32个月低位,显示中国制造业活动再度大幅放缓.但分析人士认为,经济"软着陆"趋势将不会改变.[ID:nCN1237536]
中国制造业PMI再度降至50下方亦打击外围市场人气.数据公布後,MSCI除日本外亚太地区股市指数.MIAPJ0000PUS跌幅一度扩大至1.9%,美国标普500指数期货ESc1在亚洲交易时段亦扩大跌幅至逾1%.
此前,外围市场表现疲弱亦对国内股市形成拖累.受西班牙公债标售得标利率创下纪录新高影响,隔夜欧美股市已分别连续第四天及第五天走跌,因投资者对欧元区能否化解债务危机存疑.
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,584.8点,跌0.97%,成交量为208,195手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。