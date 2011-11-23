〔菲律宾经济〕政府预计第三季经济料较上年同期增长3.8-4.8%

路透马尼拉11月23日电---菲律宾政府的一位高级官员周三表示,在截至9月的第三季度,菲律宾经济较上年同期的增长率可能介于3.8-4.8%,因服务业表现强劲提供了助力.

菲律宾今年第二季的经济增长率为3.4%.

"预估是...3.8-4.8%的增长率,"菲律宾经济规划署的高层官员Ruperto Majuca说道,"我认为实际数字甚至可能更高一些,因为领先指标都表现强劲."

他还称,"服务业领域将成为经济增长的主要推动力."

菲律宾政府将该国今年的经济增长率预估从5-6%降至4.5-5.5%.不过,根据路透在10月份进行的调查,分析师预期菲律宾2011年的经济增长率将放缓到4.3%.(完)