〔菲律宾经济〕政府预计第三季经济料较上年同期增长3.8-4.8%

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透马尼拉11月23日电---菲律宾政府的一位高级官员周三表示,在截至9月的第三季度,菲律宾经济较上年同期的增长率可能介于3.8-4.8%,因服务业表现强劲提供了助力.
菲律宾今年第二季的经济增长率为3.4%.
"预估是...3.8-4.8%的增长率,"菲律宾经济规划署的高层官员Ruperto Majuca说道,"我认为实际数字甚至可能更高一些,因为领先指标都表现强劲."
他还称,"服务业领域将成为经济增长的主要推动力."
菲律宾政府将该国今年的经济增长率预估从5-6%降至4.5-5.5%.不过,根据路透在10月份进行的调查,分析师预期菲律宾2011年的经济增长率将放缓到4.3%.(完)
--编译 高琦; 审校 白云
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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