〔韩国股市〕收市下挫逾2%,受科技股和炼油股跌势拖累(更新版)

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路透首尔11月23日电---韩国股市周三大幅收挫,受大型科技股和炼油股拖累,因欧债问题疑虑和美国经济成长数据低迷仍令投资者态度审慎.

"欧洲和美国债务问题依然毫无进展,以及美国经济数据疲弱,促使投资者作壁上观,"未来资产证券的市场分析师Chung Seung-jae指出.

"市场人气本已受到美国数据的打压,之後公布的中国采购经理人指数(PMI)疲软,预示中国经济可能在硬着陆.真是接连让人失望的消息,"友利投资证券市场分析师Lawrence Kim说.