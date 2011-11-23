〔韩国股市〕收市下挫逾2%,受科技股和炼油股跌势拖累(更新版)

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
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路透首尔11月23日电---韩国股市周三大幅收挫,受大型科技股和炼油股拖累,因欧债问题疑虑和美国经济成长数据低迷仍令投资者态度审慎.
"欧洲和美国债务问题依然毫无进展,以及美国经济数据疲弱,促使投资者作壁上观,"未来资产证券的市场分析师Chung Seung-jae指出.
"市场人气本已受到美国数据的打压,之後公布的中国采购经理人指数(PMI)疲软,预示中国经济可能在硬着陆.真是接连让人失望的消息,"友利投资证券市场分析师Lawrence Kim说.
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。