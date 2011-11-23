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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 15:40 BJT

〔印度金融〕财政部反对央行"过度"干预汇市--消息

路透新德里11月23日电---印度财政部高层一消息人士周三向路透表示,印度财政部不赞同央行"过度"干预汇市来提振卢比汇价.此前一日印度卢比兑美元触及纪录低位.

这位消息人士表示,"我们不赞同央行除遏制波动性之外的过度干预,因会对未来一年宏观经济产生影响."

"卢比当前贬值主要是由我们不能控制的外因导致."

周二印度卢比兑美元跌至纪录低点52.73、

上述消息人士表示,"我们预计未来三个月,卢比维持在50上下."

"若欧元区局势没有恶化,卢比应在5-6个月後升值至45左右."(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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