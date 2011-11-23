〔印度金融〕财政部反对央行"过度"干预汇市--消息

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透新德里11月23日电---印度财政部高层一消息人士周三向路透表示,印度财政部不赞同央行"过度"干预汇市来提振卢比汇价.此前一日印度卢比兑美元触及纪录低位.
这位消息人士表示,"我们不赞同央行除遏制波动性之外的过度干预,因会对未来一年宏观经济产生影响."
"卢比当前贬值主要是由我们不能控制的外因导致."
周二印度卢比兑美元跌至纪录低点52.73、
上述消息人士表示,"我们预计未来三个月,卢比维持在50上下."
"若欧元区局势没有恶化,卢比应在5-6个月後升值至45左右."(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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