〔欧洲金融〕法国、比利时、卢森堡寻求达成担保Dexia债券的临时协议

路透布鲁塞尔11月23日电---据比利时日报De Tijd周三报导,法国、比利时和卢森堡正讨论如何为Dexia(DEXI.BR)债券提供临时的国家担保.与此同时,有关全面敲定10月拟定900亿欧元协议的谈判仍在继续.

上述三国今年10月达成原则性共识,将在未来10年为最高900亿欧元的Dexia债券提供担保.而据该报称,相关协议仍待确认,因此该行还在依靠约300-400亿欧元(405-540亿美元)紧急流动性的支持.

报导称,法国、比利时和卢森堡目前正研究为Dexia提供300-400亿欧元担保以降低其举债成本的计划.

该报并称,这些国家分担救助成本的比例将与10月拟定的相同,比利时、法国和卢森堡各占60.5%、36.5%和3%.

报导称,如能达成临时性协议,将可为政府敲定更广泛的协议赢取时间.(完)