〔欧洲金融〕法国、比利时、卢森堡寻求达成担保Dexia债券的临时协议

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透布鲁塞尔11月23日电---据比利时日报De Tijd周三报导,法国、比利时和卢森堡正讨论如何为Dexia(DEXI.BR)债券提供临时的国家担保.与此同时,有关全面敲定10月拟定900亿欧元协议的谈判仍在继续.
上述三国今年10月达成原则性共识,将在未来10年为最高900亿欧元的Dexia债券提供担保.而据该报称,相关协议仍待确认,因此该行还在依靠约300-400亿欧元(405-540亿美元)紧急流动性的支持.
报导称,法国、比利时和卢森堡目前正研究为Dexia提供300-400亿欧元担保以降低其举债成本的计划.
该报并称,这些国家分担救助成本的比例将与10月拟定的相同,比利时、法国和卢森堡各占60.5%、36.5%和3%.
报导称,如能达成临时性协议,将可为政府敲定更广泛的协议赢取时间.(完)
--编译 程琳; 审校 高琦
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。