〔澳洲股市〕收跌2%至七周低位,受欧债危机和中国经济忧虑拖累

路透11月18日电---澳洲股市周三收市下挫2%,至七周低位,受累于欧洲债务乱局,市场担忧中国经济增长趋疲,此前调查数据显示,中国11月制造业采购经理人指数(PMI)降至32个月以来最低.

主要矿业股在蓝筹公司中领跌,市场担忧其主要客户中国的经济增长放缓,因欧债危机而减速的幅度可能超过预期,尽管基金经理和交易商都淡化这一威胁.

汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.[ID:nCN1235546]

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数下跌82点至4,051.0点,为连续第四个交易日收低.(完)