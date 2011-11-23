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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 15:53 BJT

《外汇动态》11月汇丰制造业PMI初值大降,加剧中国经济硬着陆忧虑

0940GMT---汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值跌至48的32个月低位,显示中国制造业活动再度大幅放缓[ID:nCN1237536],加剧市场对中国经济硬着陆的担忧.

新订单分项指数也降至50的荣枯分水岭下方,录得一年半最大降幅.

该数据公布後,澳元/美元AUD=跌至六周低点.(完)

--编译 白云;审校 龚芳

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