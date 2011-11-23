《外汇动态》欧洲开盘:欧元因Dexia银行纾困疑虑承压

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
0751GMT---欧元/美元EUR=跌0.4%至1.3465美元,因此前关于Dexia银行救援案报导引发对法国财政压力的忧虑.这使得投资者倾向卖出风险资产,提振美元指数.DXY升0.3%至78.481.
疲弱的中国制造业采购经理人指数(PMI)数据,令市场忧虑全球经济进一步放缓,风险货币承受卖压.
投资者静候欧洲PMI数据,关注欧元区收益率(殖利率)利差,以及法国对Dexia报导的反应.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
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“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。