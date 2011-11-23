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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 15:57 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元因Dexia银行纾困疑虑承压

0751GMT---欧元/美元EUR=跌0.4%至1.3465美元,因此前关于Dexia银行救援案报导引发对法国财政压力的忧虑.这使得投资者倾向卖出风险资产,提振美元指数.DXY升0.3%至78.481.

疲弱的中国制造业采购经理人指数(PMI)数据,令市场忧虑全球经济进一步放缓,风险货币承受卖压.

投资者静候欧洲PMI数据,关注欧元区收益率(殖利率)利差,以及法国对Dexia报导的反应.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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