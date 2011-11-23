〔国际油市〕布兰特原油跌至108美元附近,受美国和中国增长放缓拖累

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透新加坡11月23日电---布兰特原油期货周三跌至每桶108美元附近,因美国和中国的数据显示经济增长放缓,燃起了对这两个全球最大石油消费国需求或走弱的忧虑.
数据显示,美国第三季经济增长步伐慢于预期,而中国11月制造业活动亦降至32个月以来最弱.[ID:nCN1237536][ID:nCN1236876]这抵消了此前来自对伊朗新一轮制裁对油价的支撑作用.
0722GMT时,洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1下跌1.07美元,至每桶107.96美元,脱离日低107.84美元.
美国原油期货CLc1下跌1.51美元,至每桶96.50美元,此前低见96.39美元.
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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