〔国际油市〕布兰特原油跌至108美元附近,受美国和中国增长放缓拖累

路透新加坡11月23日电---布兰特原油期货周三跌至每桶108美元附近,因美国和中国的数据显示经济增长放缓,燃起了对这两个全球最大石油消费国需求或走弱的忧虑.

数据显示,美国第三季经济增长步伐慢于预期,而中国11月制造业活动亦降至32个月以来最弱.[ID:nCN1237536][ID:nCN1236876]这抵消了此前来自对伊朗新一轮制裁对油价的支撑作用.

0722GMT时,洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1下跌1.07美元,至每桶107.96美元,脱离日低107.84美元.

美国原油期货CLc1下跌1.51美元,至每桶96.50美元,此前低见96.39美元.