〔外汇期权〕欧元/美元现汇下跌,但选择权波动率持稳--IFR

IFR伦敦11月23日电---在传闻Dexia银行援助计划可能受挫并危及法国的AAA信用评级後,避险情绪回潮.欧元/美元现汇跌至1.3446,但其选择权波动率未作反应,一月期欧元/美元价平选择权波动率在伦敦盘初报15.4%,上日在15.7%的高位.

这一情形凸显市场欧元卖权仓位偏多,而位于1.3400的奇异期权边界和即将到来的美国假期也成为影响因素.

一年期欧元/美元价平选择权波动率报16.2%,成交放大,因在上档有大规模买单.对比昨日为16.0%-16.3%.

新一轮澳元/美元抛压拖累其跌破0.9800的期权障碍,随後跌向0.9750,但市场在下档有更多多仓,此前在跌破0.9800关口时触发更多澳元卖权,一月期澳元/美元价平选择权波动率因此限制在略高于18.0%的水准.

一月期澳元/美元选择权风险逆转指标(RR)实际上进一步走软,跌向4.0%中段,暗示市场偏好澳元卖权.

英镑/美元选择权波动率持坚,因近期现汇走软(一个月波动率报10.8%),1.5580的期权障碍位是英镑/美元现汇面临的下一重要水准.

欧元/英镑选择权波动率疲软,因现汇展开区间整理,一个月期波动率较近几周峰值10.5%跌落逾1.0个百分点.

美元/日圆现汇仍持守在77.00,这继续让选择权波动率承压,一月期价平选择权波动率触及低于8.8%的数月新低,但一年期波动率升至12.2%.(完)