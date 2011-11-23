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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 16:11 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元进一步大跌,受中国PMI数据不佳影响

路透首尔11月23日电---韩元兑美元KRW=周三继续走低,因一项名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值跌至32个月低位,促使投资者规避风险资产.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,152.0,周二收在1,145.3.

韩元今日收盘价仅略低于1,152.2的日低,此处亦为10月21日以来最弱的日内价位.

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