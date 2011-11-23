〔韩国汇市〕韩元兑美元进一步大跌,受中国PMI数据不佳影响

全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
路透首尔11月23日电---韩元兑美元KRW=周三继续走低,因一项名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值跌至32个月低位,促使投资者规避风险资产.
韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,152.0,周二收在1,145.3.
韩元今日收盘价仅略低于1,152.2的日低,此处亦为10月21日以来最弱的日内价位.
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。