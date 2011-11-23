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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 16:10 BJT

《外汇动态》据传亚洲国家调整外储将打压欧元/美元

0753GMT---由于亚洲各国央行调整外汇储备,据称出现大量美元/亚洲货币的卖盘,这可能蔓延至欧元/美元EUR=.

也许这解释了在1.3480-1.3500区间欧元/美元卖盘增多的传言.

鉴于欧债危机犹存且处于市场关注焦点,维护外汇储备均衡无疑变得更为重要.(完)

--编译 肖群英;审校

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