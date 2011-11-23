《外汇动态》据传亚洲国家调整外储将打压欧元/美元

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
0753GMT---由于亚洲各国央行调整外汇储备,据称出现大量美元/亚洲货币的卖盘,这可能蔓延至欧元/美元EUR=.
也许这解释了在1.3480-1.3500区间欧元/美元卖盘增多的传言.
鉴于欧债危机犹存且处于市场关注焦点,维护外汇储备均衡无疑变得更为重要.(完)
--编译 肖群英;审校
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路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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