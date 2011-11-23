《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透伦敦11月23日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:一直在窄幅波动,过去五个交易日一如既往.近期市场在向上修正,当下的阻力是加速的下行趋势线切入位1.3562美元和23.6%回档位1.3616美元.
不过欧元有可能短期反弹至1.3835/80区间,而後遇阻.主要阻力位依然是1.4250/85美元,不能突破则依然看空.
美元/日圆:已经反弹回云区,需要突破云区顶部77.21日圆才能确认市场短期筑底,且有可能进一步反弹.
我们预计市场受到76.22日圆,78.6%回档位和75.964时区缺口的支撑.需要指出的是,技术指标依然正面,显示当前弱势仅仅是修正.关键阻力是四年下降趋势线79.56日圆.突破该水准,以及55周移动均线80.37日圆,才能确认反转.近期阻力在77.21/35.
美元/瑞郎:维持偏多,且下跌受到8-10月趋势线切入位0.9068瑞郎的支撑.只要守住该水准,则依然是多头趋势,且有可能升至10月高位0.9317.这与0.9341/99的阻力区间应会再次引发获利了结.(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
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