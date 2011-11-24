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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 09:21 BJT

〔中国公开市场〕今日不进行正回购操作,本周净投放220亿元--业内人士

路透上海11月24日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放220亿元人民币.

央行稍後将招标发行10亿元三个月期央票,发行量较上周锐减逾八成.流动性紧张使得机构对收益水平偏低的短期央票品种了无兴趣,三个月期央票发行又现地量,预计发行收益率还将继续持平.

央行上周四招标发行的60亿元三个月期央票,中标收益率连续第12周持平于3.1618%;当日未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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