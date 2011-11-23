〔中国债市〕人民币利率互换曲线下跌中趋平坦,政策趋松预期驱动

路透北京11月23日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周三下跌中趋平坦,中长端的跌幅更大一些.此前部分机构被定向下调存款准备金率的消息,进一步激发了机构政策趋松的预期,进而推动IRS下探.

"今天IRS长端下得比较多,两年以上的都明显下了.浙江那边的消息,让市场预期政策会放松,"华东地区一银行交易员称.

不过他预计,短期内政策全面放松"不可能",其预计放松时点或在今年底明年初;IRS市场的走势或验证着这种预期,虽然利率在下探,但市场交投还是比较清淡的.

两位消息人士周二向路透表示,浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日(本周五)起生效.当日恰逢存款准备金率清算日.[ID:nCN1235766]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.4783/3.6183 3.0500/3.1357 2.9600/3.0586 3.0471/3.1429 3.0040/3.3240

周二 3.4971/3.6271 3.1158/3.2017 3.0867/3.1717 3.1867/3.2750 3.1383/3.4283

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变动-0.0188/-0.0088 -0.0658/-0.0660 -0.1267/-0.1131 -0.1396/-0.1321 -0.1343/-0.1043

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)