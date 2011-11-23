〔中国债市〕现券收益率小跌,定向下调存准率引政策进一步放松遐想

路透上海11月23日电---中国银行间债市周三现券收益率小幅回落.尽管市场流动性依然较为紧张,但浙江农信系统获准定向下调存款准备金率的消息,还是引发市场对货币政策进一步放松的遐想,多头受到激励,现券收益率小幅走低.

交易员表示,鉴于近期资金面紧张,市场期待央行将存款准备金率下调的银行范围进一步扩大,不过在新的宽松政策没有出台前,料债市继续震荡的可能性大.

"短债收益率跌了大概1-2个bp,中长期品种略微多一点,大概3-4个点(bp),"华东一银行交易员说,"年内央行可能会普遍下调一次存款准备金率吧."

他并认为,汇丰PMI指数显示经济增长放缓风险增大,而央行若想进一步给企业提供信贷支持,则有必要下调存款准备金率,提高银行的放贷能力,市场正期待进一步的举措,但在没有新的放松政策出台前,预计债市会继续震荡.

汇丰(HSBC)稍早公布"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.[ID:nCN1235546]

两位消息人士周二向路透表示,浙江省农信系统获准定向下调部分机构人民币存款准备金率0.5个百分点至16%,下调将于11月25日(本周五)起生效.当日恰逢存款准备金率清算日.[ID:nCN1235766]

剩馀期限一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交居首,收报96.6253元,对应收益率3.4900%,成交额为239.3亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.9769 4.3513

上日 3.8511 4.4138

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5260/3.4760

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6247/2.5670

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6020/3.5282 (完)

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